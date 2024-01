Leichte Verletzungen hat ein 15-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstagabend erlitten, dessen Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ihren Angaben befuhr der Junge gegen 22 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Speyerer Straße in Richtung Kohlhof. Da ihn ein Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen vom Odenwaldring in die Speyerer Straße offenbar übersah, musste er eine Vollbremsung vornehmen und stürzte. Der Unfallverursacher fuhr weiter, so die Polizei. Laut Zeugen war noch ein grauer Pkw, möglicherweise ein VW Polo vor Ort, dessen Fahrer oder Fahrerin ebenfalls Hinweise geben könnte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.