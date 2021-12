Eigentlich sollten in der provisorischen Kita Sausewind schon seit Wochen Altriper Kinder betreut werden. Aber wider Erwarten ist das noch nicht der Fall. Das Warten auf ein letztes Behördenschreiben hat den Start verzögert.

„Die Kinder sind gelistet, das Erzieherpersonal steht in den Startlöchern“, sagt Altrips Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos). Dass die provisorische Kita Sausewind mit zwei Gruppen neben dem Edith-Stein-Haus noch nicht am Start ist, liegt ihm zufolge an einem einzigen noch fehlenden Schreiben, das die Kreisverwaltung in Ludwigshafen von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt erwartet. „Dabei handelt es sich um eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts. Die ist nötig, da wir unsere Kita neben einem Tiefbrunnen gebaut haben“, sagt Mansky. Das Vorhaben sei mit der SGD zwar schon mündlich abgestimmt, aber ohne die schriftliche Genehmigung dürfe die Kommune die Kita nicht in Betrieb nehmen. „Sobald das Schreiben eintrifft, können wir sofort loslegen“, sagt er und ergänzt, er bekomme auch ständig Anrufe von Eltern, die den Start herbeisehnen. Er rechne damit, dass die SGD-Stellungnahme spätestens am heutigen Dienstag eintrifft.

Die provisorische Kita soll einen Teil der benötigten Betreuungsplätze schaffen und die Situation in der Gemeinde etwas entschärfen, bis der geplante Kita-Neubau an der Schillerstraße mit vier Gruppen den Bedarf vollständig decken kann. Das Gebäude wird so konzipiert, dass es gegebenenfalls später um zwei Kita-Gruppen erweitert werden könnte.