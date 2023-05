Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wohlfühlfaktor spielt in Großniedesheim eine wichtige Rolle. Wie er in diesem Jahr erhöht werden soll und wo die Ortsgemeinde an Grenzen stößt, erläutert Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) zum Jahreswechsel.

Dem Dorf am Eckbach wird im neuen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde kein weiteres Baugebiet zugestanden. Doch ohne das hätten Jungbürger, die sich ein eigenes