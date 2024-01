Hoher Besuch aus Mainz: Innenminister Michael Ebling (SPD) ist extra nach Mutterstadt gekommen – im Gepäck hatte er 1,17 Millionen Euro für den Kindercampus. Natürlich nicht in bar, sondern als Förderbescheid aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren - Aktive Stadt“.

Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass der Innenminister aus der Landeshauptstadt nach Mutterstadt gekommen ist, millionenschwer bepackt – symbolisch natürlich –, um dem Projekt Kindercampus finanziell unter die Arme zu greifen. Vor knapp einem Jahr gab es schon einmal 3,3 Millionen für den Kindercampus. Diesmal waren es 1,17 Millionen Euro, die der Minister an Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) übergeben hat. Damit soll nun der Ersatzneubau der protestantischen Kindertagesstätte 1 und neue Wegeverbindungen am Kindercampus mitfinanziert werden.

Beginn in diesem Jahr

Der Kindercampus entsteht an der Pestalozzi-Grundschule und umfasst die Renovierung der Schule und den Ersatzneubau für Kita und Hort. Es ist Mutterstadts größte Investition, etwa 18 Millionen Euro wird die Kommune bis zur Fertigstellung ausgegeben haben. Mit dem Bau des Kita- und Hortgebäudes soll voraussichtlich in diesem Jahr begonnen werden. „Die Gemeinde schafft dadurch auf dem Areal des ehemaligen Bauhofes ein umfassendes Betreuungsangebot. Die Einzelmaßnahmen sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie zur Stärkung des Ortskerns“, sagte Ebling bei der Übergabe am Freitag im Rathaus.

Mithilfe des Programms „Lebendige Zentren - Aktive Stadt“ soll die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen, historischen Altstädten und Stadtteilzentren gefördert werden. Ziel sei es, die Zentren nachhaltig als Orte fürs Wohnen, Arbeiten, für Kultur und soziale Begegnung zu stärken und zu entwickeln. Land und Bund unterstützen die Entwicklung Mutterstadts im Fördergebiet seit 2011 und haben laut Ministerium inklusive der bereits 1,17 Millionen Euro rund acht Millionen Euro für die Entwicklung von Mutterstadt bereitgestellt.