Solche Gäste dürfen ruhig öfter kommen, wird sich Mutterstadts Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) am Freitag gewünscht haben. Bei seinem ersten Besuch als rheinland-pfälzischer Innenminister in Mutterstadt hatte Michael Ebling (SPD) zwei „Schecks“ dabei: der eine über 3,3 Millionen aus den Förderprogramm „Lebendige Zentren“, der andere über 317.000 Euro aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“. Geld, das die Gemeinde für die Projekte an Pestalozzi-Grundschule sehr gut gebrauchen kann. Dort soll der Kindercampus entstehen, bestehend aus erweiterter Grundschule, Ersatzneubau für die evangelische Kita, Hort und Mensa. Außerdem wird derzeit dort die Schulturnhalle ertüchtigt.