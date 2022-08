Gegen 15 Uhr ist einer Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt am Samstag ein E-Scooter im Gegenverkehr aufgefallen, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Beamten den jungen Fahrer daraufhin kontrollieren wollten, versuchte sich dieser der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit dem Roller in das nahegelegene Campinggebiet flüchtete. Die Beamten konnten den 15-Jährigen jedoch dort ermitteln und antreffen. Auch der Roller wurde aufgefunden. Da der Jugendliche keinerlei Unterlagen zu dem E-Scooter und dessen Fahrleistungen vorweisen konnte, wurde das Fahrzeug vorsorglich sichergestellt und wird nun auf seine Zulässigkeit zum öffentlichen Straßenverkehr hin untersucht. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass das Fahren eines E-Scooters im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültige Haftpflichtversicherung eine Straftat darstellt.