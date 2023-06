Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 25. Januar vor 20 Jahren ist in Harthausen die Gruppe „Woischmegger“ entstanden. Sie ist als Abteilung im Kultur- und Heimatverein organisiert. Die Mitglieder lieben das Genießen des Rebensaftes, bilden sich in Gesprächen mit Winzern, beim Besuchen von Anbauregionen, Probieren und Vergleichen weiter und pflegen die Geselligkeit. Das ist schwer in Pandemie-Zeiten. Stefan Keller hat die Vorsitzende Kirsten Kissel gefragt, wie der „Runde“ gefeiert wurde und wie es weitergehen soll.

Frau Kissel, 20 Jahre „Woischmegger“, herzlichen Glückwunsch. Was ist die Aufgabe dieser Vereinigung?

Es ist die Pflege der Gemeinsamkeit im Zeichen des