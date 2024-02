Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Neuhofen wird derzeit renoviert und saniert wie schon seit Jahren nicht mehr, und es wird weiterhin kräftig investiert – meist auf Pump. Mehrfach musste der Rotstift angesetzt werden, Mitte Februar lag er dann endlich vor, der Haushaltplan für 2024. Die Überraschung: Am Jahresende bleibt sogar noch was übrig.

„Der Haushalt ist geprägt von vielen Investitionen“, erklärte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) das Offensichtliche. Etwa 10,8 Millionen Euro möchte die Gemeinde