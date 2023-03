Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Grundstück in der Beindersheimer Straße gegenüber der Kirche bietet mit einer offenen Baugrube seit Jahren keinen schönen Anblick. Nun will dort ein Investor zwei Doppelhäuser errichten. Der Technische Ausschuss in Großniedesheim hat sich dafür ausgesprochen, dafür den Bebauungsplan zu ändern.

Eigentlich sollte auf dem Grundstück ein einzelnes Haus gebaut werden. Doch nachdem Bodenplatte und Kellerwände standen, seien die Arbeiten eingestellt worden, berichtete