Eigentlich will sie gar nicht groß feiern, aber so ganz kommt eine Bürgermeisterin nicht drumrum: Ilona Volk (Grüne) wird am Freitag 60 Jahre alt. Und zieht für sich persönlich eine positive Zwischenbilanz: „Ich bin ein glücklicher und zufriedener Mensch.“

Sie sei froh, dass sie in einem schönen Familien- und Freundeskreis leben könne, ergänzt sie noch. Das ist der Mutter zweier erwachsener Kinder ganz wichtig. Seit