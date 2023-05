Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Relativ glimpflich kam ein 35-Jähriger aus Schifferstadt davon, der sich am Mittwoch wegen Besitzes und Handels mit Cannabis vor dem Amtsgericht Speyer verantworten musste. Er gab vor Gericht an, die Droge ursprünglich als Schmerzmittel verwendet zu haben.

Ende März vergangenen Jahres wurden bei einer polizeilichen Durchsuchung seiner Wohnung etwas mehr als 1800 Gramm Cannabis gefunden. Zuvor war er in einem anonymen Brief an die Polizei beschuldigt worden,