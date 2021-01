Einen bulgarischen Mercedes Sprinter mit Anhänger, der mit einem weiteren Pkw beladen war, haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Tank- und Rasthof Dannstadt-West an der A61 kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Insassen offenbar Fahrgäste waren, obwohl der Fahrer keine Genehmigung zur Personenbeförderung vorlegen konnte. Der Halter des Sprinters befand sich im Fahrzeug. Somit liegt der Polizei zufolge der Verdacht nahe, dass er der Verantwortliche für den Transport ist. Der Halter sowie der 41-jährige Fahrer haben gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoßen. Da weder der 40-jährige Halter noch der Fahrer einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden Sicherheitsleistungen von insgesamt 7950 Euro einbehalten.