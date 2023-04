Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mithilfe der Zinserlöse einer Bürgerstiftung könnten in Harthausen Initiativen in den Bereichen Kinder/Jugend, Senioren, Bildung/Kultur und Sport gefördert werden. Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst, doch bevor eine solche Stiftung gegründet wird, soll sich ein Ausschuss näher damit beschäftigen.

Die Idee sei nicht neu, erklärte Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) am Donnerstagabend. Über die Gründung einer Bürgerstiftung habe er in den vergangenen