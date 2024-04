Das Hotel-Restaurant Morgenstern in Berghausen ist seit wenigen Tagen komplett geschlossen. Der Restaurantbetrieb in dem Haus am Römerberger Ortsausgang Richtung Speyer ist bereits im Februar eingestellt worden. Nun gibt es auch keinen Hotelbetrieb mehr. „Seit 1. April 2024 ist unser Betrieb geschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und all die schönen Momenten, die wir mit Ihnen erleben durften“, heißt es auf einem Aushang an der Eingangstür. Zu den Gründen für die Schließung will sich die Familie Morgenstern auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht äußern.

Das Hotel-Restaurant hat im Jahr 1990 eröffnet. Das „blaue Haus“ verfügte über 19 Zimmer für Übernachtungen. Der 2019 verstorbene Anton Morgenstern machte es auch zu einer führenden kulinarischen Adresse in der Umgebung. Ihm folgte sein Sohn Uwe als Hotelchef nach. Die Familie hat immer wieder in das Gebäude investiert. So gab es vor wenigen Jahren einen Umbau, um das Haus barrierefrei zugänglich zu machen.