Auch eine finanziell gesunde Gemeinde wie Böhl-Iggelheim sei von den Änderungen beim kommunalen Finanzausgleich des Landes betroffen, sagte Bürgermeister Peter Christ (CDU) im Hauptausschuss. Der Haushaltsplan sieht einen kleinen Überschuss von etwa 3500 Euro und Investitionen von rund 4,3 Millionen Euro vor.

In den vergangenen Jahren habe es in den Haushaltsplänen der Gemeinde unterm Strich stets ein Defizit gegeben. Am Ende sei aber immer ein Überschuss erwirtschaftet worden, rief Christ in