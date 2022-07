Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Harthausen, bei dem zwei Menschen gestorben sind, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ein fahrlässiger Umgang mit Feuer die Brandursache war.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, ist ein Brandsachverständiger eingeschaltet worden, um die Ursache des Unglücks herauszufinden. Eine vorläufige Einschätzung des Experten soll im Laufe der Woche vorliegen. Es gebe aber keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandstiftung, sagte Ströber. Stattdessen lägen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein fahrlässiger Umgang mit Feuer, möglicherweise eine glimmende Zigarette, den Brand ausgelöst hätten. Diese Einschätzung stehe aber unter dem Vorbehalt, dass das Ergebnis der Untersuchung des Brandsachverständigen noch ausstehe.

Das Feuer in einem Harthausener Wohngebiet war in der Nacht auf Samstag ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 4 Uhr alarmiert, konnte aber die beiden Senioren, die in dem Haus wohnten, nicht mehr aus dem in Vollbrand stehenden Gebäude retten. Das Ehepaar wurde später tot geborgen.