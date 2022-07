Die Ursache für den Hausbrand in Harthausen, bei dem in der Nacht auf vergangenen Samstag zwei Menschen starben, ist weiter ungeklärt. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag sagte, liegt das schriftliche Gutachten des Brandsachverständigen noch nicht vor. Laut Ströber prüft dieser derzeit auch, ob ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein kann. Am Montag hatte der Staatsanwalt davon gesprochen, dass es Anhaltspunkte gebe, dass „fahrlässiger Umgang mit Feuer“, möglicherweise eine Zigarette, den Brand ausgelöst haben könnten. Im Raum stünden aber weiterhin beide Möglichkeiten, erklärte Ströber nun am Donnerstag. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte er. Mit einem Ergebnis rechnet die Staatsanwaltschaft in zwei bis drei Wochen.