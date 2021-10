Die Stofftasche samt Geldbeutel an den Einkaufswagen zu hängen, hat sich als keine gute Idee erwiesen, denn Diebe konnten das Portemonnaie problemlos entwenden, während die 78-Jährige einkaufte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Dannstadt-Schauernheimer Riedstraße. Am gleichen Tag, etwas später, wurde der Polizei ein ähnlicher Fall in Mutterstadt gemeldet. Hier wurde eine 76-Jährige, welche in einem Modegeschäft An der Fohlenweide einkaufte, ebenfalls Opfer eines Taschendiebs. Während einer kurzen Unaufmerksamkeit der Dame wurde deren Handtasche samt Geldbeutel entwendet. Die Handtasche hing am Rollator der Frau. Um Taschendieben keine günstige Gelegenheit zu bieten, rät die Polizei: „Tragen Sie Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper.“