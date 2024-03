Mit einer „starken paritätischen Wahlliste“ für den Altriper Ortsgemeinderat wollen die Grünen bei der Kommunalwahl am 9. Juni antreten. Imke Krüger führt die Liste der Kandidaten an.

Auf der Wahlliste für den Ortsgemeinderat Altrip seien mehr als die Hälfte der Plätze mit Frauen besetzt. Bisher seien in dem Gremium Frauen deutlich unterrepräsentiert, es sei ein „starker Auftakt, um sich einer gleichberechtigten Teilhabe anzunähern“, teilt die Partei mit. Dabei seien erfahrene Engagierte und junge Newcomer zu finden.

Besonders am Herzen liege den neuen Kandidatinnen und Kandidaten beispielsweise das Engagement für den Ausbau von Fotovoltaik auf allen gemeindeeigenen Dächern. Außerdem wollen sie sich einsetzen für eine Wald-Kita in Altrip, Verbesserungen im ÖPNV – was leider ein Dauerbrenner in Altrip sei – und bei den Radwegen, für Baumneupflanzungen und den Schutz der Artenvielfalt. Außerdem solle durch die Schaffung von mehr Begegnungsräumen eine lebenswerte, vielfältige Gemeinschaft in Altrip gestärkt werden.

Die Liste

Imke Krüger, Philipp Schulz, Andrea Fleischer, Sonja Birkenmayer, Maurice Kuhn, Irene Bergmann, Regine Schulz, Eckhard Bachert, Heike Sugge, Martin Adamer, Marion Schäfer, Wolfgang Renner, Brigitte Braun-Dähler, Peter Preis.