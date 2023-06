Mike Lemke hat am Freitagabend den Teufel an die Wand gemalt, und dann ging doch alles gut beim Anstich des Freibierfasses auf dem 71. Gondelfest am Bobenheim-Roxheimer Altrhein.

Was sagte der bei dem Fest federführende Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nicht alles voraus, als um 18 Uhr die noch überschaubare Menge darauf wartete, dass auf der Bühne Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit Unterstützung seines Ersten Stellvertreters Frank Peter (CDU) den Zapfhahn ins Bierfass schlagen würde. Etliche Besucher, ja sogar welche aus Müllers engstem Familienkreis, waren überzeugt, dass es schief gehen würde. Deshalb gab sich Lemke vom Dezernat Sicherheit und Ordnung viel Mühe mit der Gefahrenabwehr. Denn im Gegensatz zum Fassanstich unter Normalbürgern, so sagte er, drohe bei derlei Aktionen unter Verwaltungsmenschen „akute Selbstverstümmelungsgefahr unter anderem durch Selbstüberschätzung“.

Arbeitsteilung ist wichtig

Beigeordneter Peter musste deshalb einen „Vollspritzschutz“ anziehen und einen „Zapfhahnentfernungshalter“ benutzen. Warum hatte Lemke ihn nicht einfach von seiner Repräsentationspflicht befreit? Na klar: „Hier braucht es Arbeitsteilung“, so Lemke amüsiert, denn es sei für einen Verwaltungsmitarbeiter, also auch für Bürgermeister Müller, nun mal nicht möglich, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Schließlich gelang es aber doch, diesen Verwaltungsakt unfallfrei und ohne großen Bierverlust zu vollziehen. Geduldig warteten die Festgäste zu den Klängen der Pfälzer Blasmusikanten in der Schlange auf ihren Anteil am Gerstensaft.

Das Gondelfest mit Livemusik, Rummelplatz und reichhaltigem Speisen- und Getränkeangebot wird am Altrhein mit Blick auf das Modell der venezianischen Rialtobrücke und auf eine einsame Gondel, die wegen Niedrigwasser nicht genutzt werden kann, vier Tage lang gefeiert. Der furiose Abschluss ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr mit einem Feuerwerk. Am Sonntag wird schon ab 11 Uhr gefeiert, dann gibt es ein Frühschoppenkonzert mit Julian Schlosser. Der Nachmittag gehört den Kindern beziehungsweise denen, die erleben wollen, wie sie singen und tanzen. Ab 18 Uhr spielt die Band Horsch mol hie.