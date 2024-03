Die Ortsgemeinde Lambsheim muss sich beim Glasfaserausbau in Geduld üben. Thomas Schommer, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass es noch keinen Termin für einen Baustart gibt. „Das Projekt in Lambsheim befindet sich aktuell in der Planungsphase“, so Schommer. Als Grund nennt er die mangelnde Verfügbarkeit von Baukapazitäten. Das gelte auch für den Bau der sogenannten Backbone-Leitung. Das Unternehmen plant, von Maxdorf kommend zunächst diese Leitung nach Lambsheim zu legen, ehe innerörtlich Glasfaserkabel verlegt werden sollen. Die Firma hatte im Dezember 2022 den Zuschlag vom Lambsheimer Gemeinderat erhalten, im Ort ein Glasfasernetz für schnelleres Internet aufzubauen. Im Juli vergangenen Jahres hatte das Unternehmen die erforderliche Nachfragequote von mindestens 33 Prozent erreicht, um den Ausbau eigenwirtschaftlich in Angriff nehmen zu können.

Im benachbarten Landkreis Bad Dürkheim hatte es immer wieder Verzögerungen mit dem Anbieter Inexio gegeben, der sich im Jahr 2020 mit der Deutschen Glasfaser zusammengeschlossen hatte. Aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Pfalz mit der Deutschen Glasfaser hatte sich im vergangenen Jahr die Gemeinde Bobenheim-Roxheim dazu entschlossen, einen anderen Anbieter für eine Ausbaukooperation auszuwählen.