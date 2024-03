Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von außen sieht die Dudenhofener Ganerbhalle nicht anders aus als vor der zweieinhalb Jahre währenden Sanierung. Innen allerdings erstrahlt das Gebäude aus den 1970er Jahren nun in neuem Glanz. Am Freitag und Samstag wird die runderneuerte Halle erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Fast nur die Tribüne erinnert in der Sporthalle noch an die Zeit vor der Sperrung. Boden, Prallwände, Sportgeräte, Decke, Beleuchtung – all das ist in der Halle, die sowohl