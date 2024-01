Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Radlern eine sicherere Alternative zum umstrittenen Geh- und Radweg in der Hauptstraße zu bieten, soll die parallel verlaufende Friedhofstraße im Ortsteil Dannstadt zur Fahrradstraße umgewidmet werden. Das hat der Bauausschuss entschieden. Bei anderen Straßen war der Ausschuss aber noch zurückhaltend.

In einer Fahrradstraße haben – der Name deutet es an – Fahrradfahrer Vorrang. Autofahrer dürfen sie weiter nutzen, müssen sich aber den Radlern unterordnen und