Den teils zugewachsenen Fahrradweg entlang der Meckenheimer Straße im Ortsteil Rödersheim hat die Freie Wählergruppe wieder freigelegt.

Dazu hat die FWG in dem Abschnitt von der Einmündung der Straße Hoher Weg nach Südwesten in Richtung Ortsausgang bei einem Arbeitseinsatz die in den Weg ragenden Sträucher zurückgeschnitten. Das hatte ihr der Rödersheim-Gronauer Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) in der jüngsten Ratssitzung erlaubt, als die Fraktionsvorsitzende Marleen Gerdon auf den Missstand hinwies und den Rückschnitt anbot.