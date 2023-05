Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema grüne Energie beschäftigt die Gemeinde Neuhofen derzeit auf mehreren Ebenen. Nun steht eine weitere Idee im Raum, die geprüft werden soll: ein Solarpark südlich des Ortes im Woog. Würde der in der größtmöglichen Version gebaut, könnte das der Kommune in 30 Jahren Einnahmen von mehr als vier Millionen Euro bringen. Doch so einfach ist das nicht.

Die 18,6 Hektar große Fläche, auf der so eine Anlage denkbar wäre, wird im Norden vom Gelände des Reitvereins, im Osten und Süden vom Erlenbruchgraben