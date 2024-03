Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Feuerwehr ist eines der anspruchsvollsten Ehrenämter, die es gibt“, sagt Waldsees Wehrführer Peter Klauß. Dennoch mangelt es in der Verbandsgemeinde Rheinauen nicht an Freiwilligen. Zuletzt wurden mehrere Kameraden ausgezeichnet. Drei von ihnen erzählen, warum sie sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Anna Hoffmann aus Otterstadt ist eine, die in Zukunft die Freiwillige Feuerwehr ausmachen wird. Die 16-Jährige wurde beim Ehrungsabend der Wehreinheiten Otterstadt und Waldsee in den