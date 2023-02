In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat es schon wieder einen Wasserrohrbruch gegeben. Wie der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Reinhard Burck (Grüne) am Freitagabend informierte, ist am Nachmittag ein Rohr in Mechtersheim, an der Ecke Speyerer Straße/Kropsburgstraße, gebrochen. Der Feuerwehr wurde die geplatzte Leitung gegen 16.30 Uhr gemeldet. Auch die Stadtwerke Speyer waren kurz darauf vor Ort, eine Baufirma mit Bagger wurde für den Abend noch erwartet. Für zwei Haushalte musste das Wasser abgestellt werden. Der Verkehr aus und in Richtung Speyer wurde über die Robert-Koch-Straße umgeleitet.