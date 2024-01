Hochwertige Mobiltelefone im Wert von knapp 7000 Euro sind in der Nacht auf Samstag aus einem Mobilfunkgeschäft in der Speyerer Straße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter um 1.55 Uhr Zugang zum Geschäft, in dem sie die Eingangstür aufhebelten. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.