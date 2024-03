Ohne Beute ist ein Einbrecher abgezogen, der laut Polizei am Dienstag kurz nach 10 Uhr in Limburgerhof in ein Haus in der Max-Planck-Straße eingestiegen ist. Wie die Beamten berichten, verschaffte sich ein dunkel gekleideter Mann Zugang zum Haus einer 70 Jahre alten Frau. Als der Mann die Frau im Haus sah, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart, kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Bauchtasche. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.