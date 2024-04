Bereits an der Eingangstür ist ein Unbekannter gescheitert, der am Mittwoch zwischen 6.20 und 16.20 Uhr in eine Wohnung in der Paul-Münch-Straße in Limburgerhof einbrechen wollte. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 500 Euro. Sie sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.