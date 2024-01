Das Edith-Stein-Haus in der Altriper Parkstraße haben in der Nacht auf Samstag Einbrecher heimgesucht. Nach Angaben der Polizei wurden in dem Gemeindehaus diverse Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine geringe Anzahl an elektronischen Geräte entwendet. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.