Der Kreisel am Ortseingang Neuhofen aus Richtung Limburgerhof nimmt langsam Gestalt an. Zumindest finanziell. Die Edenkobener Firma Gerst Bau hat vom Rat einstimmig den Zuschlag bekommen, den Kreisel zu bauen. Das Angebot der Firma beläuft sich laut Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) auf gut 972.000 Euro. Ein Dutzend Firmen hatten sich um den Auftrag beworben. „Das waren erstaunlich viele Bewerber“, meinte Marohn. Er sieht darin eine Trendwende, hatten die Gemeinden in den vergangenen Jahren doch immer wieder Probleme, Angebote von Firmen für ihre Projekte zu bekommen. Im Zuge dieser Beratung teilte Marohn auch mit, dass die Tankstelle, die an den Kreisel anschließen soll, etwas umfangreicher werde, als ursprünglich gedacht. Denn bei dieser sollen auch E-Ladesäulen entstehen. „Dadurch wird es aber keine Verzögerung geben“, sagte Marohn.