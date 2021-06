30 Jahre lang war Heinrich Zier Bürgermeister von Limburgerhof und begleitete viele Entwicklungen der Gemeinde. Kultur und Umweltschutz liegen ihm am Herzen. Am Donnerstag feiert Zier seinen 85. Geburtstag.

Das Schlösschen im Park in Limburgerhof und Heinrich Zier (SPD) sind eng miteinander verbunden. Während er Bürgermeister war, kaufte die Gemeinde den Park mit Turm und Schlösschen. Das historische Gebäude mit Parkanlage ist ein Ort der Begegnung und Schauplatz vieler Kulturveranstaltungen. Vor einigen Jahren gründete Zier den Förderverein „Schlösschen im Park“, dessen Vorsitzender er bis heute ist.

Zier wurde 1936 in Norheim an der Nahe geboren und lebt seit 1972 in der Pfalz. Die Verwaltungstätigkeit hat er seit 1950 in Rüdesheim bei Bad Kreuznach von der Pike auf gelernt. Als ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Norheim war er von 1960 bis 1972 tätig, bevor er zum hauptamtlichen Bürgermeister von Limburgerhof gewählt wurde. Das Amt bekleidete er 30 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2002. Von 1974 bis 2004 war er Mitglied im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises, von 1979 bis 2004 gehörte er dem Bezirkstag Pfalz an, dessen dienstältestes Mitglied er zuletzt war.

In seiner Amtszeit als Bürgermeister hat Zier zahlreiche Entwicklungen Limburgerhofs begleitet und vorangebracht, unter anderem den Bau der Umgehungsstraße zur Entlastung der Speyerer Straße, den Bau der Rudolf-Wihr-Schule und die Erneuerung des Waldstadions. Auch das Ortszentrum mit dem Burgunder Platz ist unter seiner Federführung entstanden. Passend dazu besteht seit 1975 die Partnerschaft mit Chenôve im französischen Burgund. 2010 machte Limburgerhof Zier zum Ehrenbürger.