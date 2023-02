Allein 1,12 Millionen Euro wird es kosten, die Sanierung der Eckbachhalle in Großniedesheim planen zu lassen. Das ist das Ergebnis der Architektensuche.

Die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, der die Großsporthalle gehört, hat neun Planungsbüros dazu eingeladen, sich für das Projekt Generalsanierung zu bewerben. Gemeldet habe sich nur eines davon, heißt es in den Unterlagen für den VG-Bauausschuss. Die Bietergemeinschaft, bestehend aus Architekt Christian Welle in Mutterstadt und Ingenieur Dietmar Stoll in Otterberg, erfüllt laut Verwaltung die Kriterien und wurde deshalb aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Auch das entsprach den Regeln, sodass die beiden Firmen zum Zug kommen sollen.

Bürgermeister trifft Eilentscheidunbg

Der Ausschuss hat das befürwortet, sodass Bürgermeister Michael Reith (SPD) in einer Eilentscheidung die Sache perfekt machen kann, bevor am 15. Februar die Bindefrist für das Angebot endet. Eigentlich muss über eine so hohe Summe der Verbandsgemeinderat Rat entscheiden. Insgesamt wird in Sachen Eckbachhallensanierung mit Kosten von 6,5 Millionen Euro gerechnet. Diese werden auf die Haushalte der Jahre 2023 bis 2026 verteilt.