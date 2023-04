Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es nicht so ärgerlich wäre, könnte man darüber lachen. Denn kurios ist das allemal, was Aline Frank aus Schifferstadt in den vergangenen eineinhalb Jahren passiert ist. Ihr sind drei Mülltonnen immer am Tag der Leerung abhanden gekommen. Zufall? Ein böser Streich? Oder doch Diebstahl?

„Da kommt man schon ins Grübeln“, sagt Aline Frank und erzählt: „Das erste Mal war es eine Biotonne im Februar vergangenen Jahres. Erst dachte ich, dass der Müllarbeiter