19 Personen, darunter neun Kinder, haben am Samstag in und um Hanhofen zirka einen Kubikmeter Müll gesammelt. Die jüngste Helferin beim Dreck-weg-Tag der Gemeinde war fünf Jahre alt, der älteste Helfer 73 Jahre. „Leider waren nicht viele freiwillige Helfer unterwegs. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass es weniger Unrat gab als in den Jahren zuvor“, heißt es von der Gemeinde. Die Kinder fanden Kuscheltiere, Kissen und einen Lipgloss, der in der Landschaft entsorgt worden war. Der kurioseste Fund war ein Tresor, den ein Bauhofmitarbeiter am Landschaftsweiher entdeckte. Beim Aktionstag wurden in diesem Jahr auch Aufkleber von Straßenschildern entfernt. Diese Aufgabe übernahmen Hanhofens Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) und ein Bauhofmitarbeiter. Ortsbeigeordneter Bernhard Steigleider (SPD) hatte die entsprechenden Schilder im Vorfeld kartiert. Laut Gemeinde konnten jedoch nur die Aufkleber auf Schildern in der Hauptstraße entfernt werden.