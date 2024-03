„Zukunft gemeinsam gestalten“: Unter diesem Motto lädt die grüne kommunale Liste (gkL) für Dienstag, 12. März, ab 19 Uhr zum sechsten Otterstadter Dorfgespräch ins Remigiushaus ein. Diesmal geht es um Balkonkraftwerke, die insbesondere bei Mieterinnen und Mietern gefragt sind, die nicht über große Dachflächen verfügen. Interessierte sollen in dem rund zweistündigen Workshop lernen, wie ein Balkonkraftwerk funktioniert, wie es aufgebaut wird und ob sich die Anschaffung lohnt. Als Referenten und Ansprechpartner stehen Christian Dehnert und Harald Endres von der Bürgerenergiegenossenschaft „bürgerINenergie“ sowie Nico Urban von einer Otterstadter Photovoltaikanlagenfirma zur Verfügung. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten bei Eckhard Sans unter 06232 44526 oder per E-Mail an gkl-waldsee-otterstadt@web.de. Eine spontane Teilnahme ist aber auch möglich.