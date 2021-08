Kerwe mal anders, nämlich „dezentral“. Das will die Ortsgemeinde Lambsheim vom 3. bis 5. September versuchen. Das Fest wird nicht am Bahnhof, sondern über den Ort verteilt stattfinden.

Gemeindemitarbeiterin Melanie Günther ist froh, dass am Kerwetermin überhaupt etwas in Lambsheim stattfinden kann, denn die Pandemie schlägt ja bekanntlich gerade ihre vierte Welle. Günther ist zuversichtlich, dass das Alternativprogramm gut angenommen wird. Neben ortsansässigen Vereinen werden sich auch Schausteller beteiligen, und zwar am Kerweplatz. „So haben wir mit einer Eisenbahn, einem Schießstand und einem Süßigkeitenwagen auch ein Angebot für die Kinder“, erläutert Günther.

Zwischen den Kirchen wird die Eintracht Lambsheim platziert, bei der am Freitagabend Harald Krüger mit Boogie Woogie zu Gast ist und am Samstagabend die Gitarrenhelden spielen. Für beide Konzerte sind Eintrittskarten notwendig. Im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft präsentiert der Freundschaftskreis Lambsheim/St. Georges sur Baulche an der Karl-Wendel-Schule die neue Boulebahn und bewirtet die Gäste.

Corona-Regeln müssen beachtet werden

Am Sonntag wird der GMV Volkschor musizieren. Bei ihm am Vereinsheim gibt es samstags und sonntags etwas zu essen und zu trinken. Am Haus der Vereine bewirtet der Turnverein, und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr wartet am Parkplatz vor dem Rathaus auf Gäste.

Überall müssen die dann geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Sollte dazu die Testpflicht gehören, wird laut Günther ein Testzentrum eingerichtet. Die Kerwezeiten sind Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag 15 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 21 Uhr.