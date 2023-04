Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als DJ Olde ist der Schifferstadter Jannis Schreiner in der ganzen Welt unterwegs. Gerade hat er in New York aufgelegt. Was meint er zum Rummel um den Sommerhit „Layla“? Er kennt die Macher des umstrittenen Songs.

„Ich hab ein Puff und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler ... das Luder Layla“ ist der Refrain eines Liedes,