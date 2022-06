Die Schifferstadter Feuerwehr feiert 145-jähriges Bestehen, die Jugendfeuerwehr wird 30 Jahre alt. Deshalb gibt es am Sonntag einen Tag der offenen Tür.

Gefeiert wird am Sonntag, 26. Juni, zu Hause in der Feuerwache. „Das Flair kennen die Leute und kommen gerne“, sagt Sprecher Jörg Strubel. Das Fest findet von 10 bis 18 Uhr statt. Kinder können bei einer Schau die Fahrzeuge der Wehr bestaunen. Mehrere neue Fahrzeuge wurden angeschafft – zwei Mehrzweckfahrzeuge und ein Kommandowagen –, die auch ausgestellt werden. „Da kann man die Technikverbesserung live sehen.“

Die Jugendfeuerwehr plant Waffelbacken und eine Zielwand, auf die man mit Wasser schießen kann. Der Brandschutz, der Kitakinder und Schulklassen über die Feuerwehr informiert, plant einen Wasserspringbrunnen. Der Einsatz der freiwillig agierenden Brandschutzleute sei während Corona zum Erliegen gekommen, erzählt Strubel. Mittlerweile hätten sich aber wieder Kitas und Schulklassen angemeldet. An Kulinarischem sind für das Fest Steaks, Würstchen, Currywurst und Pommes geplant.

Zur Normalität zurück

„Corona hat die Feuerwehr getroffen wie jeden einzelnen Bürger“, sagt Strubel. Erste Priorität hatten in dieser Zeit die Einsatzbereitschaft und die Funktionsfähigkeit. Alles, was man in Gemeinschaft macht, sei aber weggefallen. Man habe also keine Ausflüge, Grillfeste und Weihnachtsfeiern mehr veranstalten können. Der Übungsbetrieb sei gerade im Winter auf ein absolutes Minimum reduziert worden. Die Ausbildungen liefen hybrid mit Ausbildern vor Ort und digital. „Das war der größte Einschnitt in den letzten Jahrzehnten“, resümiert Strubel. „Umso mehr freuen wir uns auf unsere Jubiläumsfeier.“

Während Corona seien aber auch die Einsatzzahlen gerade 2021 um zehn Prozent zurückgegangen. „Es gab weniger Unfälle. Und wenn etwas passiert ist, hat man es schneller entdeckt“, erzählt Strubel. Mittlerweile kehre aber auch das wieder zur Normalität zurück. Gerade habe die Wehr einen Flächenbrand im Industriegebiet Süd bekämpfen müssen.