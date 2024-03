Die Chöre an St. Jakobus sind über die Osterfeiertage quasi im Dauereinsatz. Los geht es bereits am Gründonnerstag in der St.-Jakobus-Kirche in Schifferstadt.

Das Abendmahlsamt am Gründonnerstag (19 Uhr) sowie die Karliturgie an Karfreitag (15 Uhr) begleitet der Kirchenchor laut Ankündigung mit Werken von Johann Sebastian Bach, Tomás Luis da Vittoria und anderen. In der Osternacht, 30. März, 22 Uhr, erklingen neben Chorälen und Liedern das in der St.-Jakobus-Kirche schon traditionelle „Halleluja“ aus Händels Messias.

Am Ostersonntag singt die Schola Cantorum Schifferstadt Gregorianik in der Ostervesper um 17 Uhr. Den Abschluss der Ostertage bildet die Orchestermesse am Ostermontag, 10.30 Uhr. Aufgeführt wird die Messe in G- Dur für Soli, Chor, Orgel, Streicher und Bläser aus der Feder des englischen Komponisten Christopher Tambling (1964-2015), 2013 komponiert und 2014 uraufgeführt. Begleitet wird der Chor an St. Jakobus vom Kammerorchester Metropol. Solistin ist Angela Hinderberger (Sopran), Sebastian Schlosser spielt die Vleugelsorgel. Die musikalische Gesamtleitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit.