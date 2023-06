Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein buntes Kulturprogramm mit Musik, Ausstellungen, Führungen und Theater erwartet die Besucher zur 15. Wormser Kulturnacht am Samstag, 24. Juni. An über 30 Orten in der Innenstadt und mit fast 35 Programmpunkten zeigen haupt- und ehrenamtliche Kulturschaffende wie vielfältig die Kulturszene der Nibelungenstadt ist.

Schon tagsüber ist in Worms einiges los: Unter dem Motto „Fern Appel unne Ei“ lädt die Innenstadt am 24. Juni zum Einzelhandelsflohmarkt ein. Ab 18 Uhr gibt es dann musikalische