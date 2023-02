Bei der Bundesgartenschau in Mannheim will sich der Rhein-Pfalz-Kreis als „Gemüsegarten Vorderpfalz“ präsentieren und dabei seine Bürger einbinden. Im Kreishaus wurde dazu ein Wettbewerb erfunden. Jeder kann mitmachen. Allerdings nicht ohne Spargel, Kartoffel und Salat.

So ganz einfach ist es nicht, die Bestimmungen einzuhalten, die die Stadt Mannheim für die Aussteller auf der Bundesgartenschau vorgibt, und trotzdem für Stimmung zu sorgen, meint Paul Platz. „Wir haben dort kein Wasser, keine Vorrichtung für Abwasser und keine Unterstellmöglichkeiten für Materialien.“ Der Leiter des Kulturbüros organisiert für den Rhein-Pfalz-Kreis den Buga-Auftritt. Und nur Flyer zu verteilen, sei nun mal nicht besonders prickelnd. Ein Wettbewerb, bei dem es um die guten Produkte von den Feldern im Rhein-Pfalz-Kreis geht, könnte den Leuten aber Spaß machen.

Start der Buga ist der 14. April. Der Rhein-Pfalz-Kreis ist gleich in der ersten Woche (17. bis 23. April) vertreten. Und schon jetzt sucht er Rezepte, die dann prämiert werden sollen. „Der Schwerpunkt soll auf Produkten aus unserem Gemüsegarten liegen“, sagt Platz. Heißt konkret auf Spargel, Kartoffel, Gemüse und Salat. Vegan oder vegetarisch müssen die Gerichte jedoch nicht sein. „Wir suchen Rezepte aus Großmutters Zeiten, moderne Variationen, eigene Ideen, für Singles bis zur Großfamilie. Jeder ist eingeladen, sich mit seinem Rezept zu beteiligen.“ Eine Jury von ausgewählten Köchinnen und Köchen unter Leitung von Landrat Clemens Körner (CDU) wird die sieben originellsten Rezeptvorschläge auswählen. Gleich am Montag, 17. April, 12 Uhr, sollen die Sieger des Rezeptwettbewerbs verkündet werden. Dieser Plan steht. Am Rest des Buga-Auftritts feilt Paul Platz derzeit noch. Keine leichte Aufgabe. Nachhaltigkeit steht bei dieser Buga ganz im Vordergrund.

Viele Kreisgemeinden haben es abgelehnt, sich in Mannheim vorzustellen. Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim macht aber auf jeden Fall mit. Mutterstadt und Neuhofen wollen auch dabei sein. „Im Herbst sind es dann vielleicht noch ein paar mehr“, sagt Paul Platz. Vom 4. bis 10. September ist der Kreis nämlich ein weiteres Mal im Buga-Pavillon vertreten. Und auch für diese Woche braucht es noch Ideen, um den 500 Quadratmeter großen, futuristisch anmutenden Pavillon aus Lärchenholzplatten auf dem Spinelligelände zu bespielen. Für die Aprilwoche haben Platz zufolge die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen mit einem Kinderprogramm und Airbrusher und Karikaturist Steffen Boiselle, der die Buga-Besucher zeichnet, zugesagt. Der Verein Freie Saaten aus Böhl-Iggelheim will sich mit einem Programm für Schulklassen beteiligen. Die Streetdance-Gruppe aus Neuhofen will kommen. Und es soll einen Gottesdienst geben, bei dem ein Musikverein aus dem Kreis spielt. „Was mich auch freut ist, dass die TC Big Band zugesagt hat. Die spielen einfach sauguten Big-Band-Jazz“, meint Platz.

Der Wettbewerb

Die sieben Sieger werden am 21. Juni 2023 zu einer Genusstour durch den Rhein-Pfalz-Kreis im Oldtimerbus eingeladen. Einsendeschluss: 26. März 2023. Ihr Rezept senden Sie bitte an: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Paul Platz, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen oder per E-Mail an paul.platz@rheinpfalzkreis.de (nur als PDF), Sollte der Vorschlag aus einem schon veröffentlichten Rezept entliehen sein, bittet die Kreisverwaltung aus rechtlichen Gründen, die Fundstelle anzugeben.