Die Bundesgartenschau Mannheim ist seit dem 14. April eröffnet. Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Eintritt, der Anfahrt, der Gastronomie sowie dem Spinelli- und Luisenpark:

Wann und wo findet die Bundesgartenschau 2023 statt?

Die Bundesgartenschau oder kurz „Buga“ 2023 findet vom 14. April bis zum 8. Oktober in Mannheim statt. Veranstaltungsorte sind der Luisenpark und die neu angelegte Grün- und Gartenfläche auf dem Spinelli-Gelände. Der Spinelli-Park bildet das Kerngelände der Mannheimer Buga, er erstreckt sich vom Aubuckel bis zum Stadtteil Käfertal und ist auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Spinelli-Kaserne entstanden. Der Luisenpark entstand zur Bundesgartenschau im Jahr 1975. Die in der ganzen Region beliebte Grünanlage wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und hat eine neue Parkmitte erhalten. Flächenmäßig – 62 Hektar auf Spinelli und 42 Hektar im Luisenpark – ist die Buga 23 die zweitgrößte der Geschichte. Nur in München 2005 war das Areal noch größer.

Die Karte zeigt die beiden Gelände der Bundesgartenschau 2023:

Welche Tickets gibt es für die Buga 23 und wie hoch sind die Eintrittspreise?

Für die Bundesgartenschau in Mannheim gibt es drei verschiedene Ticket-Optionen. Eine einfache Tageskarte kostet für Erwachsene 28 Euro, für Begünstigte 18 Euro und für junge Erwachsene (15 bis einschließlich 24 Jahre) 11 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt. Das Ticket kann, wenn es online gekauft wird, an einem frei wählbaren Tag eingelöst werden, es muss beim Kauf kein festes Datum angegeben werden. Eine weitere Möglichkeit bildet die Zweitageskarte, die den Park-Eintritt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ermöglicht. Erwachsene zahlen hierfür 43 Euro, Begünstigte 28 Euro und Jugendliche 17 Euro. Dauerkarten, die für den gesamten Zeitraum der Bundesgartenschau 2023 gelten, kosten für Erwachsene 145 Euro, für Begünstigte 95 Euro und für Jugendliche 65 Euro. Da Dauerkarten mit Name und Bild personalisiert werden müssen, sind sie nicht übertragbar.

Wo kann ich Tickets und Dauerkarten für die Bundesgartenschau Mannheim kaufen?

Karten können entweder online im Buga23-Ticketshop bestellt werden sowie direkt an den Kassen der beiden Parks oder an einer der externen Verkaufsstellen erworben werden. Dauerkarten gibt es an der Tourist Information Mannheim (Willy-Brandt-Platz 5) und an der mobilen Tourist Information am Paradeplatz Mannheim sowie am Haupteingang des Luisenparks (Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim). Ein- und Zweitageskarten wurden im Vorverkauf, der am 13. April endete, an über 31 Vorverkaufsstellen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg angeboten. Laut Buga23-Pressesprecherin Corinna Brod bleiben diese auch nach Ende des Vorverkaufs als reguläre Verkaufsstellen erhalten.

Auf dieser Karte finden Sie alle Verkaufsstellen der Bundesgartenschau 2023:

Wie sind die Öffnungszeiten der Bundesgartenschau 2023?

Die Buga hat während des gesamten Zeitraums an allen 178 Tagen geöffnet. Der Einlass in den Park erfolgt der Buga23-Website zufolge an den Haupteingängen zwischen 9 und 19 Uhr. Auch die Gastronomie ist in diesem Zeitraum geöffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit sollen die Besucher das Gelände verlassen, bei Abendveranstaltungen können der Einlass und die Öffnungszeiten des gastronomischen Angebots verlängert werden.

Wie komme ich mit Zug und Bahn zur Buga 23 und wie heißen die Haltestellen?

Die Tagestickets können, sofern sie personalisiert wurden, an den Besuchstagen zur An- und Abreise im gesamten Verkehrsverbund-Rhein-Neckar (VRN) genutzt werden. Für

Besucher außerhalb dieses Gebiets bietet sich beispielsweise das 49-Euro-Ticket für die Fahrt zur Bundesgartenschau an. Gäste, die aus entfernteren Teilen Deutschlands anreisen, können mit dem ICE zum Mannheimer Hauptbahnhof und weiter zur Buga fahren. Ab dem Mannheimer Hauptbahnhof wird es eine Straßenbahn-Sonderlinie den „BUGA-Express“ geben. Damit kommen Besucher bis zum Haupteingang des Spinelli-Parks, die Haltestelle heißt Talstraße. Aus der Mannheimer Innenstadt kommend, fährt außerdem die Straßenbahnlinie 7 ebenfalls die Haltestelle Talstraße am Spinelli-Park an. Zusätzlich fahren ab Mannheim Hauptbahnhof die Straßenbahnlinien 6, 9 sowie die Sonderbahnlinie BL direkt zum Haupteingang des Luisenparks (Haltestelle Luisenpark/Technoseum).

Wo kann ich während des Besuchs der Bundesgartenschau parken?

Alle Autos werden zum Großparkplatz am Maimarktgelände geleitet. Von dort gibt es von etwa 8.30 bis 22 Uhr einen Shuttlebus-Service zum Spinelli-Gelände. Direkt an den Parks kann nicht geparkt werden. Ausnahme: Für mobilitätseingeschränkte Menschen gibt es an beiden Geländen ausgewiesene Parkplätze. Diese können nur mit entsprechendem Parkausweis genutzt werden. Die beiden Ausstellungsflächen sind zudem gut mit dem Fahrrad erreichbar. An den Eingängen gibt es ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, die Fahrtwege sollen in der Stadt ausgeschildert werden.

Welche Attraktionen und Highlights werden auf der Bundesgartenschau Mannheim zu sehen sein?

Größter Besuchermagnet dürfte die etwas über zwei Kilometer lange Seilbahn werden, mit der die Besucher

in etwa acht Minuten von einem Park-Gelände zum anderen fahren können. Die Fahrt führt über den Neckar, die Maulbeerinsel, den Sportpark und den ebenfalls auf dem Spinelli-Gelände neu installierten Panoramasteg. Der elf Meter hohe und insgesamt 81 Meter lange Steg – von dem etwa 43 Meter frei in der Luft schweben – dient als Aussichtsplattform, um das geplante Augewässer überblicken zu können. Neben einer U-Halle für Blumenschauen im Spinelli-Park zählt auch die neu gestaltete Parkmitte im Luisenpark zu den Höhepunkten der Bundesgartenschau. Eine begehbare Unterwasserwelt, ein Südamerikahaus und eine neue Pinguinanlage wurden extra für die Buga 2023 errichtet.

Seilbahn, Gondoletta, Events – was ist im Buga-Eintritt enthalten?

Die Fahrten mit der Seilbahn, die den Luisenpark mit dem Spinelli-Park verbindet, sind im Eintritt bei allen Ticketformen enthalten. Mit den Ein- und Zwei-Tages-Tickets dürfen laut der Buga23-Website an den Besuchstagen außerdem die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) genutzt werden. Darüber hinaus sind für Dauerkarteninhaber alle der über 5000 Veranstaltungen inklusive. Gegen eine Gebühr können für einzelne Events Plätze reserviert werden. Die Fahrten mit den Booten der „Gondoletta“ und mit der „Duojing“-Bahn im Luisenpark sowie der geplanten Besucherbahn im Spinelli-Park müssen auch mit Ticket und Dauerkarte extra bezahlt werden.

Was wird auf der Buga an Essen und Trinken geboten?

Im Luisenpark bleibt die bisherige Gastronomie mit dem Seerestaurant, dem Café im Pflanzenschauhaus und dem Chinesischen Teehaus bestehen. Ein neues Restaurant wird es hier außerdem am Kutzerweiher geben, wie der Veranstalter informiert. Im Spinelli-Park finden die Besucher in der U-Halle das sogenannte Green-Restaurant, eine Grillstation und eine Experimentalküche. Außerdem soll es einen Biergarten, eine Mischung aus Café und Bistro und mehrere Kioske über den Park verteilt geben.

Dürfen Hunde, Fahrräder und Roller mit auf das Buga-Gelände?

Hunde und andere Tiere dürfen nicht mit auf die Mannheimer Bundesgartenschau genommen werden. Gleiches gilt für Fahrräder, City-Roller, Inlineskates oder Skateboards, sagt Buga23-Pressesprecherin Corinna Brod. Ebenso ist das Mitbringen von Alkohol, das Baden in den Gewässern oder das Rauchen von Wasserpfeifen verboten.

Was ist beim Bundesgartenschau-Besuch mit Kindern zu beachten?

Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen die Bundesgartenschau 2023 kostenlos betreten, sie müssen allerdings immer von einer volljährigen Person begleitet werden. Entscheidend für den Dauerkarten-Kauf ist das Alter des Kindes am Eröffnungstag, 14. April 2023. Bei den Tagestickets gilt das Alter am Tag des Buga-Besuchs, wie dem Online-Ticketshop der Buga23 zu entnehmen ist. Um durch die Tore an den Eingängen zu kommen, müssen aber auch für Kinder Null-Euro-Karten gelöst werden. Ein eigenes Familienticket gibt es nicht. Kinderwagen dürfen mit auf die Bundesgartenschau und auch mit in die Gondeln der Seilbahn genommen werden. An den Haupteingängen der beiden Parks können außerdem Bollerwagen ausgeliehen werden.

Wie wird Menschen mit Beeinträchtigung der Parkbesuch erleichtert?

Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50 fallen beim Eintritt unter die Kategorie „Begünstigte“. Eine Begleitperson erhält freien Eintritt. Rollstühle und Rollatoren können gegen ein Pfand an den Haupteingängen ausgeliehen werden, laut Veranstalter seien alle Bereiche der Bundesgartenschau in Mannheim möglichst barrierefrei gestaltet worden. Auch die Seilbahn kann mit dem Rollstuhl befahren werden, teilte Pressesprecherin Corinna Brod mit.