Zu schnell und betrunken ist eine 28-Jährige am Sonntagabend in Limburgerhof unterwegs gewesen, in der Neustadter Straße hat es dann gekracht. Sie streifte laut Polizei erst zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Danach kam die Frau von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Wegen des Aufpralls wurde der Lampenschirm der Laterne gegen eine nahegelegene Mauer geschleudert. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines Atemalkoholwerts von zirka einem Promille wurde bei der Dame eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.600 Euro. Der Wagen der Fahrerin war ein Totalschaden. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.