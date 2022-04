Babysitter sind in Zeiten knapper Krippen- und Kindergartenplätze gefragter denn je. Und der Job als Babysitter ist eine gute Gelegenheit, um das Taschengeld aufzubessern oder sich etwas dazu zu verdienen. Mit einem VHS-Kurs können sich Interessierte auf diesen Nebenjob vorbereiten.

Die Kreisvolkshochschule bietet am Samstag, 30. April, den Kurs „Babysitterausbildung“ in Schifferstadt beim Deutschen Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis in der Rehbachstraße 4 an. Wie die VHS mitteilt, umfasst dieser zwei Termine, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Er richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene, die sich fürs Babysitten fit machen möchten. In diesem Seminar werden Informationen, Anregungen und Tipps für den richtigen Umgang mit Kindern vom Baby bis zum Zehnjährigen gegeben. Behandelt werden unter anderem die motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Sprache, Selbstständigkeit und das Sozialverhalten in den verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes. Vermittelt wird auch, was es heißt, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, wie mit Angst im Kindesalter, aber auch mit Aggressionen und Trotz richtig umgegangen werden sollte. Weitere Themen sind: unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten, Rechte und Pflichten von Babysittern und Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern. Nach erfolgreich absolvierter „Babysitterausbildung“ erhält jeder Teilnehmende eine Bescheinigung.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Weitere Infos gibt es bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-302 oder -305.