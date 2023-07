Die generationsübergreifende Musik und das Lebenswerk von Udo Jürgens stehen im Mittelpunkt der Bühnenshow „Vielen Dank für die Blumen“. Live-Orchester und Sänger sind am Donnerstag, 21. September, zu Gast im Zentrum Alte Schule in Dannstadt-Schauernheim. Der Vorverkauf hat begonnen.

„... Ein Königreich für einen Text und eine Melodie – “ dieses Zitat aus einem seiner großen Hits charakterisiert laut Veranstalter, was das Wichtigste im Leben des Ausnahmekünstlers Udo Jürgens war: die Musik. Der Sänger, Pianist, Entertainer und Songwriter habe all diese Facetten seines Schaffens mit unvergleichlicher Leidenschaft erfüllt. Seine „großartige Musik“ werde in Dannstadt-Schauernheim präsentiert von „erstklassigen Musikern und Sängern“ mit einem Live-Orchester unter der Gesamtleitung von Michael Thinnes.

Ein Moderator führe die Zuschauer durch das Programm, das zwischen musikalischen Darbietungen allerlei Wissenswertes über Udo Jürgens’ Werdegang und seine künstlerische Laufbahn bereithalte. „Vielen Dank für die Blumen“ sei eine musikalische Hommage an den Superstar Udo Jürgens, der dieses Prädikat wirklich verdient habe, heißt es weiter.

Die Gala-Show bringe die komplette musikalische Bandbreite Jürgens’ auf die Bühne – ob Schlager, Chanson, Swing oder Rock ’n’ Roll. Mitsingen sei ausdrücklich erlaubt: bei „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Ein ehrenwertes Haus“ oder „Mit 66 Jahren“. Aber auch besinnliche und zeitkritische Songs waren und sind ein Markenzeichen dieses „großen deutschsprachigen Künstlers“. Udo Jürgens präsentierte seine Werke auf unnachahmliche Weise, unvergessen seien seine Konzerte. In der Show „Vielen Dank für die Blumen“ werde daher bewusst darauf verzichtet, ihn zu imitieren, verkünden die Veranstalter.

Noch Fragen?

Galashow „Vielen Dank für die Blumen“ am Donnerstag, 21. September, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, im Zentrum Alte Schule (ZAS), Hauptstraße 139-142, Dannstadt. Eintrittskarten zu je 25 Euro sind im Rathaus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Zimmer 211, zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich.