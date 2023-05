Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sie sprechen von hupenden Autos und Beleidigungen, von Rasern und dem Verlust von Lebensqualität. Bürger, die am Ortseingang von Dudenhofen wohnen, wünschen sich seit Jahren Verbesserungen auf der Berghauser Straße. Die meisten Forderungen lehnten die Behörden bisher ab, eine soll nun aber umgesetzt werden.

Als Susanne Seiler-Regenauer im Jahr 2006 in der Anne-Frank-Straße in einem kleinen Neubaugebiet nahe der Berghauser Straße am südlichen Ortseingang von Dudenhofen gebaut hat,