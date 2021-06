Gute Nachricht nicht nur für Pendler: Die Bauarbeiten auf der A 65 zwischen Dannstadt–Schauernheim und Haßloch werden in Kürze abgeschlossen sein. In den nächsten Tagen wird die Niederlassung West der Autobahn GmbH nach eigenen Angaben mit dem Rückbau der Baustellenverkehrsführung zwischen den beiden Anschlussstellen in Fahrtrichtung Karlsruhe beginnen. Voraussichtlich Mitte Juli soll der sanierte Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen.

Der Streckenabschnitt sollte bereits Ende April fertig sein, doch die schlechten Wetterbedingungen mit viel Niederschlag im Frühjahr hätten dies verzögert. Bei diesen Arbeiten seien in mehreren Bauphasen rund 66.000 Quadratmeter Asphaltfahrbahn saniert sowie die Entwässerungseinrichtungen und Schutzplanken erneuert worden. Die Baukosten für diesen dritten Abschnitt belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro und würden vom Bund übernommen. Ab Ende August soll es auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe weitergehen.