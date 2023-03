Dass Betrüger anrufen und versuchen, an persönliche Daten und Geld zu kommen – davon hat man gehört. Im Fall einer 37-Jährigen aus Schifferstadt ist es allerdings andersherum gelaufen. Um Informationen zu ihrem gebuchten Flug zu bekommen, hat sie, so berichtet es die Polizei, ihre Fluggesellschaft kontaktieren wollen. Die Telefonnummer suchte sie sich aus dem Internet heraus. Der vermeintliche Mitarbeiter erklärte ihr, dass zunächst eine Verifizierung der Daten notwendig wäre. Die 37-Jährige lud dazu auf Anweisung eine App auf ihr Handy herunter und gab dort ihre persönlichen Daten inklusive Daten der Visa-Karte ein. Dann klickte sie auf einen Internetlink, der ihr online zugesandt wurde. Im Nachgang stellte die 37-Jährige fest, dass von ihrem Konto rund 90 Euro abgebucht worden waren. Die Schifferstadterin hatte nicht mit der Fluggesellschaft, sondern mit einem Betrüger telefoniert. Die Polizei rät, keine Apps auf Anweisung aufs Handy zu laden. Telefonische Nachfragen zu persönlichen Daten sollten kritisch hinterfragt werden. In der Regel wollten nur Betrüger Bankdaten wissen, sagen die Beamten. Bei Internetseiten solle man auf die Echtheit der Seite achten.